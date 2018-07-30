В Крыму утонули мужчина и женщина

30 Июль 10:26 2018-07-30T13:38:55+03:00

При отдыхе на воде нужно быть осторожным. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Крыму вода унесла две человеческие жизни. Все трагедии произошли в один выходной день.

Крымское МЧС сообщает, что в Евпатории в поселке Заозерное ЧП произошло на диком пляже за санаторием «Маяк». Здесь в прибрежной зоне нашли тело женщины. Спасатели пытались с помощью искусственного дыхания вернуть пострадавшую к жизни, но все усилия были безуспешны. Спасти человека не удалось.

Вторая трагедия случилась в селе Изобильное, что в Нижнегорском районе. Здесь в акватории озера Сиваш отдыхающие вытащили на сушу мужчину, который тонул.

Очевидцы чрезвычайного происшествия немедленно вызвали «Скорую помощь». Крымские медики приехали, но предотвратить летальный исход им не удалось - мужчина погиб.