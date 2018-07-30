2018-07-31T17:14:16+03:00
Общество

В День военно-морского флота в Севастополе 15 человек заинтересовались службой в вооруженных силах РФ

Среди них была и девушка
Надежда ДАЦЮК
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Один человек написал заявление на вступление на службу по контракту в Вооруженные силы РФОдин человек написал заявление на вступление на службу по контракту в Вооруженные силы РФФото: Надежда ДАЦЮК
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За день в пункт отбора на военную службу по контракту (3 разряда) по Севастополю обратилось 512 человек, из них 15 человек заинтересовались службой по контракту в вооруженных силах РФ. Консультирование и прием будущих контрактников проводили прямо на площади Нахимова в День военно-морского флота.

- За день в пункт посетили 512 человек, заинтересовались, как вступить в ряды Вооруженных сил РФ, 15 человек. Один человек написал заявление на вступление, - сообщила «Комсомолке» офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации, старший лейтенант Татьяна Харланова.

Татьяна Харланова Фото: Надежда ДАЦЮК

Татьяна ХарлановаФото: Надежда ДАЦЮК

По ее словам, моряками могут стать те, кто отслужил срочную службу, либо те, кто не служил, но имеет высшее или среднее профессиональное образование. Кроме того, будущий военносужащий должен иметь соответствующую категорию годности по здоровью.

- Кандидаты, изъявившие желание проходить военную службу по контракту, пишут заявление и предоставляют в пункт отбора соответствующий комплект документов, затем проходят медкомиссию, после чего сдают нормативы по физподготовке и проходят профпсихотбор. Лучшие зачисляются в ряды Вооруженных сил РФ, - добавила Харланова.

Желание пополнить ряды служащих в военно-морском флоте выразила девушка Анастасия Синько:

Анастасия Синько Фото: Надежда ДАЦЮК

Анастасия СинькоФото: Надежда ДАЦЮК

- У меня высшее медицинское образование, закончила Кубанский медицинский институт. Всегда нравилась эта профессия. Хочу помогать людям, особенно военным. Если придется защищать корабль от противника, помогу раненным, а если понадобится, и автомат могу взять.

Напомним, 29 июля в Севастополе прошел парад военных кораблей, выставка военной техники, праздничный концерт и салют.

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