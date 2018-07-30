В Севастополе изменили место отправления пассажирских катеров

30 Июль 12:50 2018-07-30T12:51:56+03:00

Изменения коснулись двух маршрутов: Графская пристань – пл. Захарова и Графская пристань – Инкерман

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Жителей и гостей Севастополя предупредили об изменении режима движения пассажирских катеров. Изменения касаются двух маршрутов.

- 30 июля движение катеров по маршрутам Графская пристань – пл. Захарова и Графская пристань – Инкерман будет осуществляться из Артбухты, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя. - В связи с этим график движения всех маршрутов городских катеров будет изменен.

Власти просят горожан планировать поездки заранее.