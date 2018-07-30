Под Симферополем в лесу заблудилось 6 человек, из них 2 дети

30 Июль 13:03 2018-07-30T13:18:36+03:00

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В Симферопольском районе заблудились 6 туристов, в том числе двое несовершеннолетних.

- В 14.33 часов поступило сообщение о том, что в Кеслеровском лесу села Строгановка заблудились 4 человека, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Спасателям удалось связаться по телефону с пострадавшими, благодаря чему их удалось быстро найти. Четверым жителям Симферополя, среди которых было двое шестилетних детей, медпомощь не потребовалась.

А вот на спасение пенсионеров 66 и 62 лет потребовалось куда больше времени – их искали больше двух часов. Пожилые люди отправились по грибы в лес возле села Опушки и сбились с тропинки. Крымские спасатели нашли их и благополучно доставили в безопасное место. Незадачливым любителям тихой охоты медицинская помощь не понадобилась.

Случаи, когда отдыхающие не могут найти дорогу домой на полуострове нередки. Недавно, например, на окрестностях поселка Новый Свет, заблудились аж девять туристов.