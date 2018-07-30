Нелегальная продажа коньяка обошлась севастопольскому кафе в 250 тысяч рублей
В севастопольском кафе по улице Большая Морская нелегально продавали коньяк в розницу. За продажу алкоголя без лицензии юрлицо привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе севастопольского городского суда.
Правонарушение зафиксировали сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, наблюдая за рынком алкогольной продукции в городе.
- Факт продажи подтверждается фотографиями, опросом бармена, счётом и фискальным чеком, содержащим реквизиты юридического лица, - уточнили в суде.
Суд признал директора юридического лица виновным в обороте алкогольной продукции без лицензии (ч. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Выписан штраф в размере 250 тысяч рублей.