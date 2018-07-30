Нелегальная продажа коньяка обошлась севастопольскому кафе в 250 тысяч рублей

30 Июль 13:12 2018-07-30T13:18:50+03:00

Штраф наложен за реализацию алкоголя без лицензии

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В севастопольском кафе по улице Большая Морская нелегально продавали коньяк в розницу. За продажу алкоголя без лицензии юрлицо привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе севастопольского городского суда.

Правонарушение зафиксировали сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, наблюдая за рынком алкогольной продукции в городе.

- Факт продажи подтверждается фотографиями, опросом бармена, счётом и фискальным чеком, содержащим реквизиты юридического лица, - уточнили в суде.

Суд признал директора юридического лица виновным в обороте алкогольной продукции без лицензии (ч. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Выписан штраф в размере 250 тысяч рублей.