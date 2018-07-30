2018-07-30T15:07:03+03:00
Политика

Более 50 кораблей Черноморского флота поучаствовали в четырех парадах ко Дню ВМФ

Боевые возможности ЧФ увидели в Севастополе, Санкт-Петербурге, Новороссийске и сирийском Тартусе
Анастасия ЖУКОВА
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Корабли, катера и суда обеспечения Черноморского флота участвовали не только в севастопольском военно-морском параде ко Дню ВМФ, а еще в трех - в Новороссийские, Санкт-Петербурге, а также в Тартусе, пункте базирования сил постоянного соединения ВМФ в Средиземном море (Сирийская Арабская Республика).

Всего в парадах и демонстрации боевых возможностей приняли участие современные корабли и подводные лодки Черноморского флота - всего 50 единиц.

Так, в Санкт-Петербурге ЧФ представил фрегат «Адмирал Макаров», в Новороссийске - новый патрульный корабль «Василий Быков», а на рейде сирийского Тартуса - подводная лодка «Колпино».

В городе-герое Севастополе мощь Черноморского флота показывали фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также подлодки «Краснодар» и «Ростов-на-Дону». Кроме того, впервые в параде принял участие новый малый ракетный корабль «Вышний Волочек»,

- Уже сегодня корабли–участники парадов приступят к переходу в пункты постоянной дислокации и возобновят выполнение плановых задач боевой подготовки, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

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