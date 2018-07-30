В Феодосии ожил древний фонтан 15 века
В Феодосии забил источник 15 века.Армянский фонтан находится на территории Генуэзской крепости. Видео: Виктория Иванова.! другой источник
В Феодосии появилась новая достопримечательность - работающий древний фонтан.
- Во время нашего десятого по счету субботника на территории Старого города удалось расчистить источник, - рассказывает жительница Феодосии, общественница Виктория Иванова на своей странице в Facebook.- Прозрачная, чистая, вкусная питьевая водичка журчит теперь из древнего фонтана!
Фонтан, который находится на территории Генуэзской крепости вблизи храма Дмитрия Солунского, был обустроен в 1419 году. И в народе его называют армянским.
Общественники нашли его после того как скосили камыш и убрали солидный слой ила.
- Пришлось заняться системой водоснабжения и установить пластиковые трубы, - объясняет собеседница, - правда, до сих пор точно непонятно, из какого именно минерального источника, которых здесь множество, в фонтан поступает вода.
Пока неизвестна и дальнейшая судьба источника, состав воды и ее свойства - старую Феодосию очищают от многолетнего хлама, на свой страх и риск, неравнодушные граждане.
- Вода вернулась, а значит, в Старый город обязательно вернется полноценная жизнь! - надеются активисты.