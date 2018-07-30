2018-07-30T16:06:00+03:00
Общество

В Феодосии ожил древний фонтан 15 века

Источник забил после того, как его нашли и привели в порядок общественники [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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В Феодосии забил источник 15 века.Армянский фонтан находится на территории Генуэзской крепости. Видео: Виктория Иванова.! другой источник

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В Феодосии появилась новая достопримечательность - работающий древний фонтан.

- Во время нашего десятого по счету субботника на территории Старого города удалось расчистить источник, - рассказывает жительница Феодосии, общественница Виктория Иванова на своей странице в Facebook.- Прозрачная, чистая, вкусная питьевая водичка журчит теперь из древнего фонтана!

Фонтан, который находится на территории Генуэзской крепости вблизи храма Дмитрия Солунского, был обустроен в 1419 году. И в народе его называют армянским.

Общественники нашли его после того как скосили камыш и убрали солидный слой ила.

- Пришлось заняться системой водоснабжения и установить пластиковые трубы, - объясняет собеседница, - правда, до сих пор точно непонятно, из какого именно минерального источника, которых здесь множество, в фонтан поступает вода.

Пока неизвестна и дальнейшая судьба источника, состав воды и ее свойства - старую Феодосию очищают от многолетнего хлама, на свой страх и риск, неравнодушные граждане.

- Вода вернулась, а значит, в Старый город обязательно вернется полноценная жизнь! - надеются активисты.

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