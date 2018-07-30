Захотела легких денег: горничная вынесла из номера в отеле Севастополя 100 тысяч рублей
В Севастополе задержали горничную отеля, которую подозревают в краже 100 тысяч рублей у постояльцев. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, вора начали искать после обращения администратора отеля.
По ее словам, в номере одного из посетителей пропала крупная сумма денег. Правоохранители прибыли на место происшествия и нашли подозреваемую в краже.
В МВД уточнили, что ею оказалась 34-летняя местная жительница. Выяснилось, что она работала в этом отеле горничной. Деньги женщина похитила во время уборки номера.
- Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, - уточнили в УМВД.
Горничной грозит до пяти лет лишения свободы.