Захотела легких денег: горничная вынесла из номера в отеле Севастополя 100 тысяч рублей

30 Июль 16:02 2018-07-30T16:02:03+03:00

Ей грозит до пяти лет лишения свободы

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В Севастополе задержали горничную отеля, которую подозревают в краже 100 тысяч рублей у постояльцев. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, вора начали искать после обращения администратора отеля.

По ее словам, в номере одного из посетителей пропала крупная сумма денег. Правоохранители прибыли на место происшествия и нашли подозреваемую в краже.

В МВД уточнили, что ею оказалась 34-летняя местная жительница. Выяснилось, что она работала в этом отеле горничной. Деньги женщина похитила во время уборки номера.

- Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, - уточнили в УМВД.

Горничной грозит до пяти лет лишения свободы.