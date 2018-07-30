Космонавт Шкаплеров доставил на Землю флаг ЯМЭФ

30 Июль 17:52 2018-07-31T15:24:52+03:00

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Космонавт Антон Шкаплеров, возвращаясь после экспедиции на Международной космической станции, доставил на Землю флаг Ялтинского международного экономического форума, который входит в четверку крупнейших экономических форумов России.

- Флаг был доставлен на МКС в начале года. Накануне IV ЯМЭФ космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев развернули символ форума и записали видеоприветствие участникам делового мероприятия. Возвращенный на Землю символ форума будет храниться в нашем офисе, - сообщают организаторы ЯМЭФ.

Напомним, ЯМЭФ-2018 проходил в Крыму с 19 по 21 апреля. В форуме участвовали больше 3 тысяч человек, в том числе более 500 иностранных гостей (европарламентарии, депутаты национальных парламентов, политики, представители делового и экспертного сообщества со всего мира) из 70 стран.

По итогам ЯМЭФ заключены более 70 соглашений на общую сумму 162 миллиарда рублей.