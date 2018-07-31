2018-07-31T10:08:00+03:00
Происшествия

Украинец пытался провезти в Крым боеприпасы

Патроны изъяли и отправили на исследование
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Патроны нашли в рюкзакеПатроны нашли в рюкзакеФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму совместно с таможенниками задержали украинца, который хотел провезти на полуостров боевые патроны.

Во время досмотра у гражданина Украины, который следовал в Крым через пункт пропуска «Джанкой», выявили 11 боеприпасов калибра 5,56 мм к американскому карабину «Weatherby».

- Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополь. При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял, – добавили в пресс-службе Погрануправления ФСБ.

Патроны изъяли и отправили на исследование.

Напомним, крымские пограничники обнаружили у жителя Армянска партию наркотиков. Сверток с веществом растительного происхождения нашли во время обследования квартиры в ходе оперативных мероприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог