Украинец пытался провезти в Крым боеприпасы

31 Июль 09:53 2018-07-31T10:08:00+03:00

Патроны изъяли и отправили на исследование

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму совместно с таможенниками задержали украинца, который хотел провезти на полуостров боевые патроны.

Во время досмотра у гражданина Украины, который следовал в Крым через пункт пропуска «Джанкой», выявили 11 боеприпасов калибра 5,56 мм к американскому карабину «Weatherby».

- Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополь. При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял, – добавили в пресс-службе Погрануправления ФСБ.

Патроны изъяли и отправили на исследование.

Напомним, крымские пограничники обнаружили у жителя Армянска партию наркотиков. Сверток с веществом растительного происхождения нашли во время обследования квартиры в ходе оперативных мероприятий.