2018-07-31T10:01:11+03:00
Происшествия

В Севастополе председатель дачного товарищества смошенничал на 13 миллионов рублей

Суд приговорил преступника к 7-ми годам колонии общего режима
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе обвиняемому дали 7 лет колонии общего режима за то, что он обманул 82 потерпевших. Всего ему удалось «прикарманить» 13 миллионов рублей. Суд признал его виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Подсудимый возглавлял дачные товарищества и кооперативы - «Фиолент», «Орлиное» и «Альфа-Бастион».

- Он сообщал потерпевшим, что у данных кооперативов имеются земельные участки и при уплате членских взносов граждане станут собственниками участков, - сообщает пресс-службу Ленинского районного суда г. Севастополя. - При этом величина членских взносов была значительно меньше рыночной стоимости земельных участков.

Проныра предлагал выбрать участки на схеме, которые не были официально утверждены. Для пущей правдоподобности он выдавал потерпевшим на руки выписки из протоколов общих собраний кооперативов об их приеме в члены товариществ. Хотя на деле собраний не было. И потерпевшие платили ему вступительные, членские и дополнительные взносы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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