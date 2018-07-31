Дело задержанной в Украине крымской активистки «Волонтеров Победы» передали в суд

31 Июль 14:07 2018-07-31T14:07:56+03:00

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Несуществующая «прокуратура АР Крым» передала в суд обвинительный акт в отношении активистки движения «Волонтеры Победы» Елены Одновол, которую весной задержали на границе с Украиной.

- В Апелляционный суд Киева направлено обвинительный акт в отношении гражданки Украины - руководителя крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба генпрокуратуры Украины.

Елену Одновол схватили на пункте пропуска "Чонгар" 23 апреля. Ее подозревают в государственной измене, так как она в преддверии выборов в числе прочих волонтеров собирала подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. В СБУ ее деятельность назвали "подрывной" и заявили, что она нанесла урон суверенитету Украины.