В Крыму спасли туриста из Украины, упавшего в реку

31 Июль 15:06 2018-07-31T16:05:42+03:00

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Сегодня ночью сотрудникам МЧС поступило сообщение, что в реку Водопадная, которая протекает по Ялте, упал человек. Самостоятельно он выбраться не может и ему нужна помощь.

- Специалисты чрезвычайного ведомства обнаружили пострадавшего и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его к автомобилю «Скорой медицинской помощи», - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Пострадавшим оказался 39-летний житель города Мариуполя, гражданин Украины.

Это не первый случай, когда крымские спасатели вызволяют из беды граждан других стран.

На днях, например, они помогли туристке, приехавшей из Казахстана. У девушки резко ухудшилось самочувствие, когда она была на экскурсии на плато Ай-Петри.

23-летнюю девушку пришлось эвакуировать в безопасное место при помощи носилок и альпинистского снаряжения. Потом ее спасатели на служебном автомобиле доставили в Ялту.