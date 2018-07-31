В Крыму спасли туриста из Украины, упавшего в реку
Сегодня ночью сотрудникам МЧС поступило сообщение, что в реку Водопадная, которая протекает по Ялте, упал человек. Самостоятельно он выбраться не может и ему нужна помощь.
- Специалисты чрезвычайного ведомства обнаружили пострадавшего и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его к автомобилю «Скорой медицинской помощи», - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Пострадавшим оказался 39-летний житель города Мариуполя, гражданин Украины.
Это не первый случай, когда крымские спасатели вызволяют из беды граждан других стран.
На днях, например, они помогли туристке, приехавшей из Казахстана. У девушки резко ухудшилось самочувствие, когда она была на экскурсии на плато Ай-Петри.
23-летнюю девушку пришлось эвакуировать в безопасное место при помощи носилок и альпинистского снаряжения. Потом ее спасатели на служебном автомобиле доставили в Ялту.