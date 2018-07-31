На Симферополь в ближайшие часы обрушатся ливни и шквальный ветер

31 Июль 15:41 2018-07-31T18:57:23+03:00

После весенней засухи, весь июль в Крыму идут дожди. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Симферополь в ближайшие часы накроют сильные ливни и грозы – ожидается шквальный ветер до 22 м/с.

- Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 31 июля в Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 17-22 м/с, - сообщает пресс-служба МЧС по республике Крым.

Напомним, сегодня, 31 июля, синоптики прогнозировали в Крыму дождь и грозу,северо-восточный ветер -12 м/с, днем до 15 м/с. Столбик термометра поднимется ночью до +21, днем - до +31.

В Крыму уже больше недели почти ежедневно идут дожди. Из-за проблем со сливной канализацией столица Республики после каждого ливня превращается в Венецию – улицы Симферополя заливает, горожане не могут перейти дорогу, а машины утопают в дождевой воде.