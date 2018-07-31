2018-07-31T17:53:10+03:00
Происшествия

В Керчи завели уголовное дело за невыплату зарплаты

Судоремонтная компания «Надежда» задолжала своим работникам 420 тысяч рублей
Галина КОВАЛЕНКО
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В Керчи завели уголовное дело по статье - полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем.

- Установлено, на предприятии ООО «Судоремонтная компания «Надежда», имелась задолженность по зарплате, образовавшаяся за апрель - май текущего года. Девяти работникам задолжали свыше 420 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК. - При этом имевшиеся на счетах предприятия денежные средства расходовались на иные второстепенные нужды.

Благодаря представлению, внесенному городской прокуратурой, работники компании смогли получить деньги за свой труд.

На сегодняшний день идет расследование уголовного дела. По ч. 2 ст. 145.1 Уголовного Кодекса РФ виновным грозит до трех лет лишения свободы.

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