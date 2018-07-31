2018-07-31T18:57:23+03:00
Происшествия

В Крыму отдали под суд серийного автовора

Житель Севастополя «обчистил» в Бахчисарае десяток машин
Галина КОВАЛЕНКО
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Машины чаще всего обворовывают в темное время суток.Машины чаще всего обворовывают в темное время суток.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Бахчисарайском районе направили в суд уголовное дело, в котором обвиняют жителя Севастополя в серии краж из автомобилей.

Весной в дежурную часть полиции Бахчисарайского района сразу несколько местных жителей написали заявление, что кто-то «обчистил» их машины.

- Преступники вскрывали транспортные средства и забирали все, что попадалась им под руку: от автомобильных инструментов и магнитол - до сумок с личными вещами хозяев машин, - сообщает пресс-служба МВД РФ по РК.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого в совершении краж: 19-летний житель города Севастополь признался в порядка 10 хищений имущества из автомобилей в Бахчисарае.

Практически все украденное удалось вернуть пострадавшим.

А на подозреваемого завели уголовное дело за кражу. По п. «а» и «в» ч.2 ст.158 УК РФ молодому парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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