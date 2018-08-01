У гражданина Украины на границе нашли загадочные таблетки и "травку"

1 Авг. 08:43 2018-08-01T09:22:25+03:00

Задержанный заявил, что таблетки ему выписал лечащий врач. Вот только название болезни не вспомнил. Фото: ПУ ФСБ по РК

Мужчина и сам был "под кайфом"

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На пункте пропуска "Армянск" пограничники задержали гражданина Украины в состоянии наркотического опьянения. С собой он вез "травку" и таблетки неизвестного происхождения.

43-летний мужчина спокойно пересек на своем "Лексусе" украинскую границу, а вот на российской попался. Пока его иномарку осматривали на предмет запрещенных грузов, водитель попытался незаметно выбросить из кармана пакетик с растительным веществом. Вот только не вышло: его действия все-таки "заметила" камера наблюдения.

В "Лексусе" пограничники обнаружили белые и красные таблетки. Ни маркировки, ни заводской упаковки на них не было. Владелец заявил, что это лекарства, выписанные лечащим врачом, вот только не смог вспомнить ни их названия, ни наименования собственной болезни.

Экспресс-тест показал, что водитель был "под кайфом".

Обнаруженные таблетки и "травку" пограничники изъяли и передали на исследование экспертам-криминалистам.

Задержанного передали в правоохранительные органы.