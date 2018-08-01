Экс-инспектора ДПС, обвиняемого в смертельном ДТП под Ялтой, оставили в СИЗО еще на полгода

1 Авг. 09:57 2018-08-01T10:05:48+03:00

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Бывшего инспектора ДПС Сергея Росика, который попал на скамью подсудимых за то, что устроил под Ялтой смертельное ДТП, оставили под стражей еще на полгода. Такое решение принял Ялтинский городской суд, передает корреспондент КП-Крым.

Напомним, Росика обвиняют в том, что в марте этого года он пьяным сел за руль автомобиля Mercedes, выехал на встречную полосу и "в лоб" столкнулся с KIA Picanto, где находились три человека, двое из них (пенсионерка и 1,5-годовалая девочка) погибли, выжившая женщина получила серьезные травмы.

- Сергей Росик обвиняется в преступлении средней степени тяжести, предусматривающем в качестве наказания до 9 лет лишения свободы. Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться с целью избежать наказания, а также может, находясь в состоянии опьянения, потерять самоконтроль и совершить новое преступление, - заявил судья.

Суд постановил оставить Сергея Росика в СИЗО до 20 января 2019 года. Судебное разбирательство будет идти в общем порядке, по существу дело начнут в августе.