2018-08-01T11:41:07+03:00
Происшествия

Под Симферополем дама на иномарке протаранила "Жигули" с краской, авто стало "цвета детской неожиданности"

"Перекрасились" все стекла и салон отечественной машины [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Под Симферополем иномарка протаранила "Жигули", два автомобиля оказались покрыты темно-желтой краской, которая была в багажнике.

Как рассказал КП-Крым очевидец Евгений, авария произошла сегодня, 1 августа, на трассе Симферополь - Ялта в районе поселка Пионерское.

- В "Жигули" сзади въехал Mini Cooper или что-то похожее. Девочки за рулем. А водитель "Жигулей" вез краску, ее разлило по всему салону и стеклам, на машине девчонок тоже. "Жигули" замазало полностью, проезжаешь - похоже, будто мозги растеклись или вроде того. Краска - цвета детской неожиданности. "Жигули" в левом ряду ехали, водитель начал поворачивать налево, в поселок. Все по правилам, но дамы, видимо, отвлеклись и не заметили: на скорости въехали в "Жигуленка" сзади, - поделился наблюдениями Евгений.

На месте происшествия находилась карета скорой помощи, но, по предварительным данным, пострадавших в аварии нет. У отечественного автомобиля сильно смят багажник, у иномарки - крыло и капот.

На трассе образовалась небольшая пробка, объезд - через заправку.

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