На трассе Симферополь-Ялта построят 3 надземных пешеходных перехода

1 Авг. 12:34 2018-08-01T13:40:38+03:00

Ялтинская трасса одна из самых оживленных в Крыму. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В трассе Симферополь-Ялта построят три надземных пешеходных перехода, которые будут освещаться в темноте. Подрядчики приступили к подготовительным работам и обустройству стройгородка.

- Надземные пешеходные переходы будут оборудованы подъемным устройством. Переходы будут возвышаться над проезжей частью автомобильной дороги на 6-ти метровой высоте, - сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства РК.

Длина каждого перехода с учетом лестничных сходов 64,85 метра.

- Строительство переходов позволит разделить пешеходные и транспортные потоки в разные уровни, повысить пропускную способность автомобильной дороги и безопасность движения пешеходов и автотранспорта на одном из самых востребованных направлений полуострова, - отметили в ведомстве.

Напомним, по Крымскому мосту промчались почти 1,5 миллиона машин. В июле интенсивность движения оказалась на 60% больше, чем в начале лета.