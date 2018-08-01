В Ленинском районе Лада попала в аварию и загорелась

1 Авг. 12:42 2018-08-01T12:42:34+03:00

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В Ленинском районе легковушка попала в аварию, а потом загорелась.

ДТП произошло вчера, 31 августа, в селе Семеновка Ленинского района в 18:30.

- В службу спасения поступило сообщение о том, что в результате наезда на дорожное препятствие произошло возгорание автомобиля Лада Приора. На место выехали сотрудники пожарной охраны. Пожар был ликвидирован в 19:17, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС Республике Крым.

Автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит. В результате аварии жертв или пострадавших не было.

МЧС Республики Крым в очередной раз предупреждает жителей и гостей полуострова быть максимально внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.