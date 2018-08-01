В Крыму возобновили онлайн продажу билетов на автобусы

1 Авг. 13:01 2018-08-01T13:04:06+03:00

Стоять в очереди в кассу теперь не нужно. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Жители и гости Крыма с 1 августа могут купить билет на рейсовый автобус, не выходя из дома.

- В Крыму заработал Интернет-ресурс для онлайн покупки проездных билетов на регулярные рейсовые автобусы, следующие по Крыму и за его пределы. Теперь каждый желающий сможет удаленно, в комфортных условиях приобрести билет в любом направлении, - сообщает пресс-служба предприятия «Крымавтотранс».

Оплатить билеты можно банковскими картами системы МИР, Visa и MasterCard.

Билеты можно купить здесь.

Напомним, по Крымскому мосту промчались почти 1,5 миллиона машин. В июле интенсивность движения оказалась на 60% больше, чем в начале лета.