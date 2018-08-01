2018-08-01T13:04:06+03:00
Туризм

В Крыму возобновили онлайн продажу билетов на автобусы

Электронные билеты можно приобрести с 1 августа
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Стоять в очереди в кассу теперь не нужно.Стоять в очереди в кассу теперь не нужно.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Жители и гости Крыма с 1 августа могут купить билет на рейсовый автобус, не выходя из дома.

- В Крыму заработал Интернет-ресурс для онлайн покупки проездных билетов на регулярные рейсовые автобусы, следующие по Крыму и за его пределы. Теперь каждый желающий сможет удаленно, в комфортных условиях приобрести билет в любом направлении, - сообщает пресс-служба предприятия «Крымавтотранс».

Оплатить билеты можно банковскими картами системы МИР, Visa и MasterCard.

Билеты можно купить здесь.

Напомним, по Крымскому мосту промчались почти 1,5 миллиона машин. В июле интенсивность движения оказалась на 60% больше, чем в начале лета.

Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог