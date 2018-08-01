В Крыму возобновили онлайн продажу билетов на автобусы
Жители и гости Крыма с 1 августа могут купить билет на рейсовый автобус, не выходя из дома.
- В Крыму заработал Интернет-ресурс для онлайн покупки проездных билетов на регулярные рейсовые автобусы, следующие по Крыму и за его пределы. Теперь каждый желающий сможет удаленно, в комфортных условиях приобрести билет в любом направлении, - сообщает пресс-служба предприятия «Крымавтотранс».
Оплатить билеты можно банковскими картами системы МИР, Visa и MasterCard.
Билеты можно купить здесь.
Напомним, по Крымскому мосту промчались почти 1,5 миллиона машин. В июле интенсивность движения оказалась на 60% больше, чем в начале лета.
Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»