2018-08-01T14:34:14+03:00
Общество

В Крыму открылись школьные базары

Работать они будут с 1 августа по 3 сентября
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Симферополе школьная ярмарка заработает с 9 августа.В Симферополе школьная ярмарка заработает с 9 августа.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму в преддверии нового учебного года открылись школьные ярмарки.

- В городах и района полуострова организовано 12 школьных базаров и 17 ярмарок-продаж. Работать они будут с 1 августа по 3 сентября, - сообщили в пресс-службе Минпрома РК.

В Симферополе школьная ярмарка откроется чуть позже, с 9 августа. Находиться как и в прошлом году будет территории аллеи, расположенной от подземного перехода пр. Кирова, 39 до музыкального училища им. П.И. Чайковского по ул. Набережная им. 60-летия СССР, 31.

- Также реализация товаров школьного ассортимента будет осуществляться в 247 стационарных магазинах, 429 отделах, 116 киосках и павильонах. На рынках выделено 452 торговых места для реализации школьной одежды, обуви, канцелярских товаров и кожгалантереи, - уточнили в министерстве.

Напомним, в Севастополе школьные ярмарки откроются 15 августа. Работать они будут до 10 сентября.

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