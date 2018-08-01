2018-08-01T15:05:46+03:00
Общество

В Феодосии планируют построить небольшую ТЭЦ

Переговоры ведутся с администрацией города
Надежда ДАЦЮК
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В Феодосии планируют построить небольшую ТЭЦ. Переговоры об этом уже ведутся с администрацией Феодосии. Об этом сообщил гендиректор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

- С Феодосией на сегодняшний день мы ведем переговоры в части сооружения небольшой генерации, потому что город, к сожалению, энергодефицитный. Есть потребность в генерации 50 МВт. Небольшая ТЭЦ – это либо 24 МВт, либо 48 МВТ, но с разными источниками выдачи электроэнергии в сеть, то есть не на одну подстанцию, а на несколько, — сообщил гендиректор.

В Феодосии к 2020 году начнет функционировать индустриальный парк, который будет потреблять много электроэнергии, потому возникает потребность строительства новой подстанции.

Планируется, что индустриальный парк "Феодосия" будет вмещать оптово-розничный и логистический комплекс, заводы по производству изделий из полимеров, комплекс по переработке и хранению фруктов, транспортно-логистический центр для хранения овощей, фруктов, предприятие по производству мороженого.

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