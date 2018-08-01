2018-08-01T16:08:30+03:00
Общество

В Симферопольском районе построят три надземных пешеходных перехода

Их оборудуют подъемными устройствами
Надежда ДАЦЮК
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В Симферопольском районе появится три надземных пешеходных перехода. Их построят на дороге граница с Украиной – Симферополь – Алушта в селе Лозовое, другой – в Заречном, третий – в селе Перевальное. Об этом сообщили в «Службе автодорог Крыма».

- Строительство переходов позволит разделить пешеходные и транспортные потоки в разные уровни, повысить пропускную способность автомобильной дороги и безопасность движения пешеходов и автотранспорта на одном из самых востребованных направлений Республики Крым, - уточнили в пресс-службе.

Пешеходные переходы оборудуют подъемными устройствами, также предусмотрено освещение сооружений. Длина пешеходного перехода с учетом лестничных сходов составит 64,85 метра, высота – 6 метров.

Подрядные организации начали обустраивать строительный городок.

Строительство пешеходных переходов запланировано в рамках реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

Напомним, что строительство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта запланировано в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

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