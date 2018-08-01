2018-08-01T18:32:19+03:00
Экономика

Власти Крыма рассказали словацким бизнесменам о возможностях для инвестиций на полуострове

Делегаты из Словакии по возвращении домой намерены обсуждать поступившие предложения с конкретными компаниями
Степан ОСТИНОВ
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Делегация из словацких политиков и бизнесменов пробудет в Крыму до 3 августаДелегация из словацких политиков и бизнесменов пробудет в Крыму до 3 августаФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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Словацкие бизнесмены могут выгодно инвестировать в курортную, промышленную и сельскохозяйственную отрасли Крыма, заявил на встрече с делегацией из Словакии вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин.

- В частности, в сфере сельского хозяйства мы можем говорить об исключительном потенциале в виноградарской отрасли. Уникальность промышленности Крыма состоит в большом потенциале судостроительного кластера. В связи с этим, хочется надеяться, что наша сегодняшняя встреча откроет новые возможности для инвестирования словацкими предпринимателями в крымскую экономику, - отметил вице-премьер.

В свою очередь советник премьер-министра Словакии Игорь Цибула рассказал, что в его стране есть много политических групп, который поддерживают сотрудничество Словакии и Крыма – в том числе и в бизнесе.

- Когда мы вернемся в Словакию, будем разговаривать с конкретными компаниями и бизнесменами дома, обсуждать определённые вопросы. Мы приедем домой и будем говорить, какая в Крыму обстановка, какие возможности и перспективы для инвестирования, - добавил Игорь Цибула.

Напомним, словацкая делегация из политиков и бизнесменов сегодня, 1 августа, прибыла в Крым. Делегация провела встречу с правительством Крыма и отправится в рабочую и ознакомительную поездку в Ялту.

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