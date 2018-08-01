"Хотели жить самостоятельно": Двое симферопольских подростков сбежали из дома
В Симферополе двое подростков сбежали из дома, чтобы начать зарабатывать и вести самостоятельную жизнь.
Испуганная мама обратилась в полицию 30 июля: ее 14-летнего сына нет уже третьи сутки. Аналогичное заявление появилось у правоохранителей спустя час от еще одной симферопольской семьи: там хватились 13-летнего мальчишки.
Родители с сожалением заявили, что приятели уже убегали вместе.
- Немедленно на поиски подростков был ориентирован личный состав подразделения полиции, ориентировки с приметами разыскиваемых направлены во все органы внутренних дел Республики Крым, - рассказали в пресс-службе УМВД по Симферополю.
Полицейские проверяли все скверы, парки, вокзалы и рынки, опрашивали друзей, одноклассников, соседей, вели поиски сообщений от ребят в социальных сетях.
Спустя сутки беглецов обнаружили на одном из столичных рынков. Парнишки признались, что убежали, чтобы "найти подработку для личных нужд" и вести самостоятельную жизнь.
К счастью, за недолгое время "самостоятельной жизни" с подростками не случилось ничего плохого. Детей вернули родителям. Полицейские провели профилактические беседы как с "потеряшками", так и с их родными.