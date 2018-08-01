"Хотели жить самостоятельно": Двое симферопольских подростков сбежали из дома

1 Авг. 19:58 2018-08-01T19:58:36+03:00

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В Симферополе двое подростков сбежали из дома, чтобы начать зарабатывать и вести самостоятельную жизнь.

Испуганная мама обратилась в полицию 30 июля: ее 14-летнего сына нет уже третьи сутки. Аналогичное заявление появилось у правоохранителей спустя час от еще одной симферопольской семьи: там хватились 13-летнего мальчишки.

Родители с сожалением заявили, что приятели уже убегали вместе.

- Немедленно на поиски подростков был ориентирован личный состав подразделения полиции, ориентировки с приметами разыскиваемых направлены во все органы внутренних дел Республики Крым, - рассказали в пресс-службе УМВД по Симферополю.

Полицейские проверяли все скверы, парки, вокзалы и рынки, опрашивали друзей, одноклассников, соседей, вели поиски сообщений от ребят в социальных сетях.

Спустя сутки беглецов обнаружили на одном из столичных рынков. Парнишки признались, что убежали, чтобы "найти подработку для личных нужд" и вести самостоятельную жизнь.

К счастью, за недолгое время "самостоятельной жизни" с подростками не случилось ничего плохого. Детей вернули родителям. Полицейские провели профилактические беседы как с "потеряшками", так и с их родными.