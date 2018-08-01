СКР: Главный архитектор Черноморского района нанес бюджету ущерб в 5 миллионов
Главного архитектора Черноморского района Крыма подозревают в служебном подлоге.
По данным следствия, чиновник внес заведомо ложные сведения в акт приемки работ у предприятия-подрядчика. Муниципальный контракт по о подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений Черноморского района заключили в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
В пресс-службе СКР подчеркнули: главный архитектор района знал, что подрядчик работу выполнил не в полном объеме: "нужно доделать" еще на сумму более 5 миллионов рублей. Тем не менее, он подписал акт, который гласил, что предприятие выполнило контракт.
- В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в Следственном комитете.