2018-08-02T07:50:34+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 августа: днем до +33, местами дожди с грозами

Выходные дни порадуют сухой погодой
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Туристы надеются, что август будет не таким дождливым, как июль.Туристы надеются, что август будет не таким дождливым, как июль.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 2 августа погода будет жаркой и дождливой, местами грозы.

- Температура воздуха ночью 16…21, на побережье 22…26, днем 28…33. В выходные дни без осадков, температура воздуха существенно не изменится, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе 2 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 22…24, днем 31…33.

Как водичка?

Температура морской воды в Феодосии 26 со знаком «плюс», Алуште 26, Ялте 26, в Севастополе 26, Евпатории 26, Черноморском 24. В Керченском проливе 28. В Азовском море 26.

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