2018-08-02T11:48:12+03:00
Общество

Круизный лайнер «Князь Владимир» починили: он выйдет в рейс 7 августа

Судно зайдет в порт Ялты
Надежда ДАЦЮК
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Он должен был выйти в рейс 29 апреляОн должен был выйти в рейс 29 апреляФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Круизный лайнер «Князь Владимир» в этом году совершит первый рейс в Ялту 7 августа. Об этом написал гендиректор «Крымских морских портов» Алексей Волков на своей странице на Facebook.

- Круизное судно планирует заход в порт Ялты 7 августа. На следующий день покинет порт и продолжит рейс, – написал Волков.

Напомним, судно «Князь Владимир» должно было выйти в рейс еще 29 апреля. Лайнер ожидали в Сочи, но судно не смогло покинуть севастопольский порт. Причина тому – поломка.

Следующий рейс наметили на 6 мая, но на судне произошел пожар, и выход в море снова пришлось отменить.

Морское сообщение между Кавказом и Крымом решили восстановить по поручению президента РФ Владимира Путина в прошлом году. Для этих целей приобрели судно 1971 года Roy Star, которое переименовали на «Князь Владимир». В прошлом сезоне лайнер перевозил пассажиров с середины июня по середину октября.

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