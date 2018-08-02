Керченские чиновники заставили местного предпринимателя убрать свой мусор с кладбища

2 Авг. 12:05 2018-08-02T12:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Керченский предприниматель незаконно выбрасывал мусор в контейнер городского кладбища. Во время очередной выгрузки сотрудники Керченского комбината благоустройства остановили его. Об этом 2 августа сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

- Индивидуальный предприниматель, занимающийся уборкой городских пляжей, не заключив договора с управляющими компаниями на вывоз мусора, самостоятельно вывозил бытовые отходы на городские мусорные площадки, - написал Бороздин.

По его словам, на место приехали сотрудники управления муниципального контроля администрации Керчи. Они выписали протокол и обязали оплатить штраф, а также убрать мусор из контейнера и перевезти его на полигон твердых бытовых отходов.

Глава администрации города отметил, что бизнесмены часто не оформляют договоры о вывозе мусора и экономят на этом. В итоге контейнеры переполняются, что доставляет неудобства местным жителям.

Напомним, в середине июля в Симферополе начали проводить ночные рейды по выявлению незаконного сброса строительного и крупногабаритного мусора на муниципальные контейнерные площадки. Нарушителей привлекли к административной ответственности.