Часть Керчи осталась без света: машина влетела в опору линии электропередач

2 Авг. 12:41 2018-08-02T12:41:41+03:00

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Часть Керчи сегодня утром осталась без света из-за того, что автомобиль снес железобетонную опору линии электропередач. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

- На участке воздушной линии ВЛ 6 кВ автомобилем сбита железобетонная опора. Выделен участок воздушной линии 6 кВ, – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте.

По данным «Крымэнерго», машина врезалась в опору на линиях подстанции «Эльтиген». У местных жителей не было света с 00.53 до 5.22.

Напомним, в начале июля под Алуштой иномарка снесла опору электропередач, троллейбусы не ходили два часа.