На крымской трассе столкнулись "десятки": два человека в больнице

2 Авг. 15:08 2018-08-02T15:08:52+03:00

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На трассе Первомайское-Журавки 2 августа столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Столкновение автомобилей ВАЗ 2110 произошло возле села Жемчужина Крыма.

- В результате ДТП пострадали 2 человека. Всем пострадавшим была оказана помощь в транспортировке к автомобилю скорой помощи, после чего их с травмами различной тяжести доставили в приемный покой Старокрымской районной больницы, — рассказали в МЧС.

Спасатели и пожарные обеспечили беспрепятственное движение транспорта и приняли противопожарные меры. Эксперты выясняют причины происшествия.