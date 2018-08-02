Крым намерен приостановить экспорт зерна заграницу

2 Авг. 15:24 2018-08-02T15:42:45+03:00

Из-за засухи аграрии собрали почти вдвое меньше урожая, чем планировали

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Министерство сельского хозяйства Крыма просит приостановить экспорт зерна из республики заграницу из-за низкого урожая.

По словам главы Минсельхоза Андрея Рюмшина, крымские аграрии собрали в нынешнем году лишь 880 тысяч тонн зерна при запланированных объемах в 1,7 миллиона тонн.

- Весной мы рассчитывали на очень хороший урожай. Были хорошие всходы, мы имели запас влаги, однако засуха перечеркнула всю нашу деятельность, - посетовал министр.

Из-за этого в правительстве Крыма предлагают приостановить вывоз зерна в другие страны и оставить его для крымских потребителей.

- Из Крыма зерно вывозится в Сирию, Ирак, Иран. По нашим данным, около 6 тысяч тонн уже вывезено. Мы готовим письмо с просьбой приостановить вывоз зерна из Крыма, чтобы перенаправить его нашим потребителям, - заключил министр.

Напомним, в шести регионах полуострова из-за засухи объявили чрезвычайную ситуацию - в Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском, Советском и Первомайском районах. Убытки от засухи в Крыму уже составили порядка 300 миллионов рублей.