Из-за аварии жители поселков под Евпаторией могут остаться без воды

2 Авг. 16:56 2018-08-03T15:23:58+03:00

Без воды остались почти 1,5 тысяч человек. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В нескольких поселках евпаторийского региона возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на водоводе, которая произошла 1 августа.

- В связи с аварией на Донузлавском водоводе 1 августа в поселках Новоозерное и Мирный возможны перебои с водоснабжением. Совместно с Евпаторийским филиалом ГУП РК «Вода Крыма», организован подвоз воды для технических нужд населению поселков. Подвоз воды будет осуществляться 2 и 3 августа согласно графику, - сообщил глава администрации Евпатории Андрей Филонов со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».

Администрация просит прощения у жителей поселков за предоставленные неудобства.

С графиком подвоза воды можно ознакомиться здесь.