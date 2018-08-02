Из-за аварии жители поселков под Евпаторией могут остаться без воды
В нескольких поселках евпаторийского региона возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на водоводе, которая произошла 1 августа.
- В связи с аварией на Донузлавском водоводе 1 августа в поселках Новоозерное и Мирный возможны перебои с водоснабжением. Совместно с Евпаторийским филиалом ГУП РК «Вода Крыма», организован подвоз воды для технических нужд населению поселков. Подвоз воды будет осуществляться 2 и 3 августа согласно графику, - сообщил глава администрации Евпатории Андрей Филонов со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».
Администрация просит прощения у жителей поселков за предоставленные неудобства.
С графиком подвоза воды можно ознакомиться здесь.