Погода в Крыму на 3 августа: ветер и тепло до +33

3 Авг. 07:15 2018-08-03T07:15:12+03:00

У Севастополя море прогрелось до +26°. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове актуально штормовое предупреждение

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Сегодня, 3 августа, в Крыму полноценный августовский денек – солнечный и ветреный.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 30…32°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 32…34°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 31…33º.

Вода в Черном море прогрелась до 27°, в Азовском + 26°.