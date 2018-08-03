Погода в Крыму на 3 августа: ветер и тепло до +33
Сегодня, 3 августа, в Крыму полноценный августовский денек – солнечный и ветреный.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 30…32°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 32…34°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 31…33º.
Вода в Черном море прогрелась до 27°, в Азовском + 26°.