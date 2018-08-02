2018-08-03T12:47:56+03:00
Общество

В Севастополе с 4 на 5 августа ограничат движение транспорта

Улицы перекроют в связи с проведением двух музыкальных фестивалей
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Движение ограничат с 6.00 и 15.00.Движение ограничат с 6.00 и 15.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе 4 и 5 августа некоторые улицы закроют для проезда машин.

- Ограничения связаны с проведением двух музыкальных фестивалей «Золотая Балка #ZBFEST» и «Опера в Херсонесе», - пояснили в пресс-службе правительства.

Какие улицы закроют:

- 4 августа с 15.00 часов до 2.00 часов 5 августа будет запрещено движение всех видов транспорта, кроме общественного, по участку автомобильной дороги Севастополь – Инкерман, ответвление 2, км 7+850 - км 11+250.

- 4 августа с 15.00 часов до 2.00 часов 5 августа будут запрещены остановка и стоянка на участке дороги Ялта – Севастополь, км 69+500 – км 73+200.

- 4 августа с 6.00 часов до 24.00 часов по улице Древняя будет запрещено движения для всех машин, кроме общественного транспорта, а также транспорта оперативных и экстренных служб.

- 4 августа с 15.00 часов до 24.00 часов будет перекрыто движение по улицам Дмитрия Ульянова и Ерошенко для всех видов транспорта, кроме общественного, а также транспорта оперативных и экстренных служб и машин, участвующих в обеспечении мероприятий.

- 4 августа с 6.00 часов по 24.00 часов по улицам Древняя, Ерошенко и Дмитрия Ульянова будут запрещены остановка и стоянка для всех машин, в том числе и общественного транспорта.

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