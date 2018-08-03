2018-08-03T10:09:16+03:00
Общество

В Крыму за полгода вырастили около 100 тонн устриц

Это в 4,5 раза больше уровня прошлого года
Надежда ДАЦЮК
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Аквакультурой в Крыму занимаются 69 предприятийАквакультурой в Крыму занимаются 69 предприятийФото: Надежда ДАЦЮК
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За первое полугодие 2018 года в Крыму вырастили 96,5 тонн устриц. Это в 4,5 раза больше уровня прошлого года, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Кроме того, культивировано 33,6 тонны мидий, что на 3,6 тонн больше прошлогоднего уровня.

Также в Крыму вдвое выросли объемы выращивания карпа, толстолобика и белого амура – до 95,1 тонны (ранее было 45,5 тонн).

- Таких показателей по карповым удалось добиться, несмотря на сложные погодные условия и отсутствие днепровской воды в Северо-Крымском канале, - уточнили в Росрыболовстве.

На сегодняшний день на территории Крымского полуострова аквакультурой занимаются 69 предприятий против 66 – во втором квартале 2017 года. Например, в городе Севастополе работает девять аквакультурных хозяйств, которые обеспечили производство 47,1 тонны деликатесных крымских устриц.

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