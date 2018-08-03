2018-08-03T10:12:36+03:00
Происшествия

Севастопольские следователи раскрыли 100% преступлений за первое полугодие 2018-го

Преступность в городе-герое снижается
Анна МЕЛЬНИКОВА
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В первом полугодии 2018-го раскрываемость преступлений в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Севастополю составила 100%. Об этом сообщил руководитель ведомства Виктор Танифа.

По его словам, преступлений зарегистрировано на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

- На 36% снизилось количество выявленных экономических преступлений, на 33% - преступлений коррупционной направленности, при этом количество преступлений по фактам взяточничества возросло почти на 25 % , - рассказал Танифа.

Количество зарегистрированных убийств снизилось в девять раз. Кроме того, удалось раскрыть 15 преступлений прошлых лет.

- Одно из резонансных и особо сложных - разбой, совершенный в 2016 году организованной группой в отношении предпринимателя, в ходе которого у него было похищено более 3 млн. рублей, а сам коммерсант погиб. В настоящее время уголовное дело в отношении четырех фигурантов рассматривается в суде, - добавил Виктор Танифа.

Почти на 70% снизилось число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких. Меньше зарегистрировано преступлений, совершенных подростками.

Виктор Танифа подчеркнул, что такие положительные цифры - это результаты целенаправленной работы различных силовых ведомств.

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