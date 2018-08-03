2018-08-03T11:57:59+03:00
Общество

В Крыму продлили прием заявок на конкурс проектов кафе и АЗС вдоль трассы «Таврида»

Документы можно подать до 23 августа
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Дорогу в эксплуатацию будут вводить в два этапа - в конце 2018 года и в 2020.Дорогу в эксплуатацию будут вводить в два этапа - в конце 2018 года и в 2020.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму продлили срока подачи заявок на участие в конкурсе на лучший архитектурный облик придорожной инфраструктуры строящейся трассы «Таврида».

- Срок приема заявок продлен до 23 августа 2018 года, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РК.

Будут выбраны самые интересные проекты кафе, АЗС, отелей и прочих объектов.

- Кучастию принимаются конкурсные проекты, планируемые к размещению на земельных участках согласно схеме, размещенной на сайте Министерства экономического развития Республики Крым в разделе «Придорожная инфраструктура», за исключением участков: АЗС № 8 в Бахчисарайском районе и МФЗ № 1 в Ленинском районе. По ним уже прошел конкурс и выбраны победители, - уточнили в министерстве.

Напомним, «Тавриду» строят без выходных: Первая очередь самой скоростной трассы юга России готова на 65%. Рабочие уложили 100 километров асфальта.

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