Под Симферополем автокран поднимал электроопору и перевернулся
В Симферопольском районе с автомобильным краном произошел неприятный инцидент.
- В Строгановке при подъеме электроопоры перевернулся кран, - сообщают очевидцы в соцсети и подкрепляют свои слова фотографиями и видео.
На них четко видно, как мощная техника поднимает в воздух упавший кран, который болтается на тросе, будто игрушечная машинка.
Раз, два, три! И вот автомобильный кран уже стоят на своих четырех колесах.
У посетителей соцсетей такие кадры вызвали различные эмоции.
- Братья на ноги ставят, - доброжелательны одни.
- Машинист живой? – обеспокоены другие
- Спецы что надо. Феерично. На взлет пошел, - саркастично настроены третьи. - А что причиной? Мягкий грунт или пренебрежение к таблицам нагрузок/вылетов стрелы? Что такое плечо-мы не знаем, да!?
В Крыму пришлось вызвать несколько кранов, чтобы "поставить на ноги" другой автомобильный кран.Дело было под Симферополем в селе Строгоновка: спецмашина перевернулась при подъеме электоопоры. Видео: Автопартнер Крым ДТП ДПС ПДД