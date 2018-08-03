2018-08-03T12:50:23+03:00
Происшествия

Под Симферополем автокран поднимал электроопору и перевернулся

Пришлось вызывать на подмогу еще несколько машин, чтобы поставить кран на колеса [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Машину успешно поставили на колеса. Фото: Анатолий Рыбка/Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДДМашину успешно поставили на колеса. Фото: Анатолий Рыбка/Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД
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В Симферопольском районе с автомобильным краном произошел неприятный инцидент.

- В Строгановке при подъеме электроопоры перевернулся кран, - сообщают очевидцы в соцсети и подкрепляют свои слова фотографиями и видео.

На них четко видно, как мощная техника поднимает в воздух упавший кран, который болтается на тросе, будто игрушечная машинка.

Раз, два, три! И вот автомобильный кран уже стоят на своих четырех колесах.

У посетителей соцсетей такие кадры вызвали различные эмоции.

- Братья на ноги ставят, - доброжелательны одни.

- Машинист живой? – обеспокоены другие

- Спецы что надо. Феерично. На взлет пошел, - саркастично настроены третьи. - А что причиной? Мягкий грунт или пренебрежение к таблицам нагрузок/вылетов стрелы? Что такое плечо-мы не знаем, да!?

В Крыму пришлось вызвать несколько кранов, чтобы "поставить на ноги" другой автомобильный кран.Дело было под Симферополем в селе Строгоновка: спецмашина перевернулась при подъеме электоопоры. Видео: Автопартнер Крым ДТП ДПС ПДД

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