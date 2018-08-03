В парламент Словакии направят «Крымскую декларацию» о реальной ситуации на полуострове

3 Авг. 12:57 2018-08-03T13:55:01+03:00

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Словацкая делегация политиков и бизнесменов, которая 1 августа прибыла в Крым, по итогам визита намерена отправить парламентским партиям Словакии и в МИД страны «Крымскую декларацию» - в ней словаки расскажут о реальном положении дел на полуострове.

Возглавляющий делегацию депутат Национального совета Словакии Петр Марчек рассказал, что в Крыму «не столкнулся с нарушением прав человека и признаками «оккупации».

- Я и другие члены нашей группы, помимо деловых встреч, общались с местными жителями и наблюдали за ситуацией на полуострове. Это моя первая поездка в Крым, и я просто удивлен, насколько здесь все мирно и спокойно. Очень жаль, что западные политические элиты с помощью санкций пытаются всячески препятствовать развитию этого региона, - рассказал изданию «Известия» Петр Марчек.

Парламентарий вместе с коллегами решили подготовить документ – «Крымскую декларацию» - и направить его в МИД Словакии и всем партиям парламента его страны.

- Считаю своим долгом донести правду и до других словацких политиков, которые боятся или просто не хотят посещать полуостров из-за позиции Евросоюза. Поэтому в «Крымской декларации» я расскажу о том, что я тут видел. А также призову своих коллег и наше внешнеполитическое ведомство уважать волеизъявление крымского народа, который в сложной ситуации сделал свой выбор, - заключил политик.

Напомним, словацкая делегация из политиков и бизнесменов 1 августа прибыла в Крым. Делегация провела встречу с правительством Крыма и отправится в рабочую и ознакомительную поездку в Ялту.