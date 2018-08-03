Налоговая вернет крымчанам почти 150 миллионов рублей

3 Авг. 13:36 2018-08-03T13:37:28+03:00

Деньги жители полуострова получат в качестве налоговых вычетов за ранее приобретенную недвижимость или оплату обучения

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Жители Крыма начали получать налоговые вычеты.

- По декларациям за 2017 год о возврате налога заявили почти 4,5 тысячи крымчан на общую сумму более 144 миллиона рублей. Годом ранее таких граждан было почти вдвое меньше, а общая сумма вычета составила немногим меньше 70 миллионов рублей, - сообщает УФНС по РК.

В налоговой уточнили, что наиболее популярными налоговыми вычетами стали вычеты на обучение и медицинские услуги, а также имущественные вычеты - в связи с продажей или приобретением недвижимости.

Напомним, крымчане в этом году впервые заплатят налог на землю. Первые уведомления получат 140 тысяч землевладельцев.