В Ленинском районе у предпринимателя украли 5,5 тонн зерна
В Ленинском районе украли 5,5 тонн зерна. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Местный предприниматель написал заявление в правоохранительные органы о том, что в июле из кузовов комбайнов, стоящих в поле, похитили 3,5 тонны зерна пшеницы и почти 2 тонны зерна льна. Таким образом, сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.
- По признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору УК РФ», возбуждено уголовное дело, – говорится в сообщении.
Полицейские подозревают в краже двух местных жителей 1975 и 1977 годов рождения. Продолжается расследование уголовного дела.