В Ленинском районе у предпринимателя украли 5,5 тонн зерна

3 Авг. 15:46 2018-08-03T15:46:32+03:00

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В Ленинском районе украли 5,5 тонн зерна. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Местный предприниматель написал заявление в правоохранительные органы о том, что в июле из кузовов комбайнов, стоящих в поле, похитили 3,5 тонны зерна пшеницы и почти 2 тонны зерна льна. Таким образом, сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

- По признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору УК РФ», возбуждено уголовное дело, – говорится в сообщении.

Полицейские подозревают в краже двух местных жителей 1975 и 1977 годов рождения. Продолжается расследование уголовного дела.