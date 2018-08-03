Севастопольскую автоледи оштрафовали за травму пассажирки автобуса

3 Авг. 16:39 2018-08-06T08:49:38+03:00

При столкновении легковушки и автобуса несовершеннолетняя девочка получила сотрясение головного мозга и ушиб темени

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В Севастополе оштрафовали водителя легковушки, по чьей вине получила травмы школьница, ехавшая в автобусе.

- ДТП произошло на ул. Гоголя, когда автовладелица при выезде со второстепенной дороги на главную произвела столкновение с пассажирским микроавтобусом, - сообщает пресс-секретарь Севастопольского горсуда обязательна. - Само по себе столкновение не является административным правонарушением, поэтому участники происшествия не стали вызывать сотрудников ГИБДД и разошлись миром.

Но чуть позже стало известно, что девочка, ехавшая в автобусе, получила сотрясение головного мозга и ушиб темени.

Сразу за помощью к водителю она не подошла, потому что сильно напугалась и вдобавок опаздывала в школу. На уроках ей стало плохо и обратилась в медпункт.

Виновницу ДТП Гагаринский районный суд Севастополя привлек к административной ответственности. Автоледи оштрафовали на 2 500 рублей за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Представитель автовладелицы оспаривал решение суда, настаивая на отсутствии причинно-следственной связи между ДТП и травмой, расценивая показания потерпевшей как оговор. Суд же оставил жалобу без удовлетворения.