В детские лагеря Ленинградской области отправят пять тонн крымских слив и персиков

3 Авг. 17:12 2018-08-03T17:12:17+03:00

Крымская делегация приехала в Ленинградскую область в честь 91-й годовщины ее существования

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В детские оздоровительные лагеря Ленинградской области привезут 5 тонн персиков и слив. Об этом сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Она возглавила крымскую делегацию, прибывшую для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 91-й годовщине образования Ленинградской области, со 2 по 5 августа.

Чиновник рассказала, что сегодня в Доме Правительства региона губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко глава администрации Симферопольского района Сергей Донец вручил сертификат на 5 тонн крымских персиков и слив.

- Как заверил губернатор, «витаминный» подарок будет распределен между крупнейшими детскими оздоровительными лагерями области «Россонь», «Маяк» и «Березняки», Приозерским домом-интернатом, «Мультицентром социальной интеграции» и участниками трудовых отрядов региона, - прокомментировала Ирина Кивико.

Также Ирина Кивико вручила поздравление от главы Крыма Сергея Аксенова поздравление в честь 91-й годовщины Ленинградской области. Он пожелал благополучи, здоровья и новых успехов на благо России.