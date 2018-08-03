В Крыму сожгли угнанный «Жигули»

3 Авг. 17:51 2018-08-03T18:01:40+03:00

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В Крыму сгорел автомобиль «Жигули», который ранее угнали. Об этом сообщили в соцсетях пользователи «Автопартнер Крым».

Днем в группе разместили объявление о том, что разыскивается автомобиль ВАЗ 2106. Владелец сообщал, что авто находилось во дворе дома по улице Миллера.

На следующий день машину нашли в селе Октябрьское Красногвардейского района Крыма. «Жигули» был в разобранном виде и полностью сожжен.

Напомним, череда поджогов в Крыму была два года назад. За ночь мошенники сожгли 9 автомобилей. Еще одной ночью сгорело 12 машин в Алуште, Ялте, Массандре, Симеизе.