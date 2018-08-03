2018-08-03T18:17:03+03:00
Общество

Три часа огненной феерии: в Коктебеле пройдет фестиваль «Крым Fire Fest»

Файер-шоу пройдет 4 и 5 августа
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Гости не только увидят огненные трюки, но и сами смогут научиться этому искусству.Гости не только увидят огненные трюки, но и сами смогут научиться этому искусству.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Коктебель на фестиваль «Крым Fire Fest» приедут десять 10 лучных коллективов и соло-исполнителей из России, Азии, Европы, Украины, Белоруссии. Все они будут участвовать в фестивале, сроки проведения которого 4-5 августа и 11-12 августа.

- Зрителей ждут три часа непрерывного файер-шоу. Каждое выступление - это спектакль, огненная феерия, пиротехническое, танцевальное и костюмированное шоу, - говорят организаторы. - Участников выбирали из 150 претендентов.

Гости не только увидят невероятные огненные трюки, но и сами смогут попробовать научиться огненному искусству на многочисленных мастер-классах.

Напомним, семь самых крутых фестивалей лета-2018. Отдыхающих ждут экстремальное байк-шоу, рыцарские турниры, джаз у моря и концерт эпатажного Шнура в виноградниках.

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