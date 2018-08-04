Прячьте зонтики: В Крыму 4 августа сухо и жарко

4 Авг. 07:52 2018-08-06T11:27:24+03:00

Воздух прогреется ночью до +21, днем до +34

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В Крыму 4 августа дождя не будет, ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Воздух прогреется ночью до +21, днем до +34.

В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +31…33.

В Севастополе сухо, ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +29…31.

- На Южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +23… 25; днем +30…32, - сообщает крымский гидрометцентр.

В Керчи дождя также не ожидают, ветер северный 6-11 м/с. Воздух ночью прогреется до +24, днем до +33.

Температура воды у крымского побережья в Черном море от +24 до +27, в Азовском - +26, в Керченском проливе также +26.