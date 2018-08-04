В Крыму пьяные военнослужащие избили мужчину
В Крыму двое пьяных военнослужащих избили спящего мужчину.
- 2 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчины беспрепятственно зашли в жилое помещение и совместно избили пострадавшего, спящего в тот момент, с применением кухонного ножа, – сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.
В ходе следствия выяснилось, что потерпевший был отчимом одного из преступников.
Военнослужащие осуждены по пункту «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Более того, один из нападавший оказался дезертиром, который более трех лет уклонялся от армии. Он-то получил 2 года и 6 месяцев тюрьмы, а второй участник преступления – 1 год лишения свободы условно.